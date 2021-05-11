Sanayi üretimi Mart'ta aylık bazda yüzde 0.7 yükseldi

Sanayi üretimi Mart'ta aylık bazda yüzde 0.7 ve yıllık bazda yüzde 16.6 yükseldi.

Sanayi üretimi Mart'ta aylık bazda yüzde 0.7 ve yıllık bazda yüzde 16.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 1.7 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 0.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 7.3 arttı.

Yıllık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 17.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 11.9 yükseldi.Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12.3 ve bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 2.6 arttı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erhan Cihan Ünal