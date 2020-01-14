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Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 5.1 arttı

Sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.

14.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:06
Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 5.1 arttı

Sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.

'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ve taşocakçılığı sektörü endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, Ekim'e göre yüzde 3.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.(Grafik ve Tablo)


Kaynak: DHA
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