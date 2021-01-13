Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 11 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 11 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kasım'da yıllık bazda;

madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 11.6,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 7.5 arttı.TÜİK verilerine göre Kasım'da aylık bazda;madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 0.3,imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 0.1 azaldı.Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler de, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı