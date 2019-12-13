Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı

13.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:10

Sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 0.9 daralırken, yıllık bazda yüzde 3.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.Sanayi üretim endeksi Ekim ayında, Eylül ayına göre, taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.4 artarken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.1 ve gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 düştü. (Grafik ve Tablo)

Kaynak: DHA