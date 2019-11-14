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Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı

Sanayi üretimi Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.

14.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:05
Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı

Sanayi üretimi ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.

(TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.


Kaynak: DHA
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