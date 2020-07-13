Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı
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Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı
13.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:21

Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 17.4 artarken yıllık yüzde 19.9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde13,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde4,9 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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