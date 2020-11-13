Sanayi üretimi Eylül'de yıllık yüzde 8.1 yükseldi

Türkiye genelinde sanayi üretimi Eylül'de aylık bazda yüzde 1.7 ve yıllık bazda yüzde 8.1 yükseldi.

Türkiye genelinde sanayi üretimi Eylül'de aylık bazda yüzde 1.7 ve yıllık bazda yüzde 8.1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Eylül'de aylık bazda;

madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 3.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.4,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 4.2 arttı.TÜİK verilerine göre Eylül'de yıllık bazda;madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 0.4,

imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.5,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 8.6 arttı.

Böylece, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.7 arttı. Üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 30.3 arttı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı