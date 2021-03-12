Sanayi üretimi aylık yüzde 1,0 arttı
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Sanayi üretimi aylık yüzde 1,0 arttı

12.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:21
Sanayi üretimi aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayi üretimi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Sanayi üretimi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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