Haberler » Ekonomi » Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 arttı - Ekonomi

Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi.

13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:04
Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 arttı

genelinde sanayi üretimi, ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi.

'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler