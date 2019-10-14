Sanayi üretimi ağustos'ta yıllık yüzde 3.6 daraldı

Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.8 ve yıllık bazda yüzde 3.6 düştü.

14.10.2019 11:13
Sanayi üretimi ağustos'ta yıllık yüzde 3.6 daraldı

Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.8 ve yıllık bazda yüzde 3.6 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri  incelendiğinde, Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 daraldı.Sanayi üretim endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına göre, taşocakçılığı sektöründe yüzde 9.2 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 2.7 azaldı. Diğer yandan gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0.9 arttı.


Kaynak: DHA
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