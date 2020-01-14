Sanayi üretimi 2019'un son çeyreğinde güçlü büyümeye işaret ediyor

14.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:14

MURAT BİRİNCİ/ERHAN CİHAN ÜNAL - Sanayi üretim endeksinin, Kasım 2019'da yıllık yüzde 4,3 ile 16 ayın en yüksek artışını sergilemesi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2019'un son çeyreğine artışla başlamasının ardından kasımda pozitif bölgede kalmasını sürdürdü.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 4,3 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek artışını gösterdi. Aynı dönemde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksindeki artış da yüzde 6,7 ile 19 ayın en yükseği oldu.

Ekonomistler, aralıkta sanayi üretiminde yıllık artışın yüzde 7-8 bandına olabileceğini ve 2019'un tamamında artışın yüzde 4-5 aralığında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. 2019'un son dördüncü çeyreğinde sanayi büyümesinin yüzde 5'lerin üzerine çıkabileceğini öngören ekonomistler, milli gelir artışının 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 bandında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor.

- "Son çeyrekte milli gelir yüzde 4-5 aralığında artabilir"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Kasım 2019'da sanayi üretim endeksinin yıllık artışının piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiğini belirtti.

Takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 4,2 seviyesine toparlandığını ifade eden Bürümcekçi, geçen yılık ekim-kasım gerçekleşmesi ise 2018'in aynı dönemine göre yıllık yüzde 3,6 artışla 2019'un son çeyreğinde üretim artışının hızlandığına işaret ettiğini söyledi.

Bürümcekçi, Aralık 2019 için öncü göstergelerin yıllık bazda artış eğilimini yansıttığını ifade ederek, "Sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle son çeyrekte sanayi üretimi ve milli gelir yüzde 4-5 aralığında artabilir." dedi.

2019 yılı büyümesi için yüzde 0,5 olan tahminleri üzerindeki risklerin dengeli devam ettiğini belirten Bürümcekçi, "Bu yıl için bugünkü bilgiler ışığında büyümenin yüzde 4-5 aralığında gerçekleşmesini olası görmekteyiz." diye konuştu.

- "Yıllık yüzde 3,5'lik büyümeye çok rahat ulaşabiliriz"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da özellikle 2019'un son çeyreğine ilişkin sanayi üretimindeki artışın büyüme için olumlu olduğunu söyledi.

Geçen yılın kasım ayındaki öncü göstergelerin aralıkta sanayi üretimin verisinin aylık bazda yüzde 1 civarında artacağını gösterdiğini belirten Demirkol, bu durumun ekonominin büyümesine pozitif katkı yapacağını dile getirdi.

Demirkol, 2020'de Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceğini, buna ulaşmak için ilk çeyrekte sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1 civarında artmasının yeterli olacağını kaydetti.

2020'nin kasım ayında itibaren sanayi üretiminde daha da yüksek seviyelerin görüleceğini tahmin eden Demirkol, "Özellikle Türkiye'nin otomobili, savunma sanayi ve bioteknoloji gibi sektörlerin desteklenmesi ve ihracatın artması durumunda yıllık yüzde 3,5'lik büyümeye çok rahat ulaşabiliriz." dedi.

- Toparlanma sinyalleri belirginleşti

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci ise sanayi sektöründen gelen verilerin, 2018'de yaşanan kur şokunun ekonomi üzerindeki olumsuz sürecin bittiğini ve artık toparlanma sinyallerinin belirginleşmesine işaret ettiğini söyledi.

Sanayi üretim endeksinin 2018'in ekim-kasım aylarının ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 6,6 azalış yönünde gerçekleştiğini hatırlatan Cevizci, geçen yılın aynı döneminde değişimin yüzde 4,5 artış olduğunu kaydetti.

Cevizci, bu durumun Türkiye ekonomisinin 2019'un 4. çeyrek dönem büyümesine güçlü şekilde katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA