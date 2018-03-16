Sanayi Üretim Rakamları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Ülkemizde üretim, ihracat ve istihdam birbiriyle dengeli bir şekilde artış sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Konukoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi ocak ayı verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, sanayi üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttığını belirterek, 2017 yılında ekonomide yaşanan güçlü alt yapının etkisinin 2018'de de görüldüğünü belirtti.

Sanayi üretiminde gözlenen güçlü ivmenin, 2018 yılı büyüme beklentilerini doğruladığını ifade eden Konukoğlu, bu verileri yeni yatırım adımlarının habercisi olarak tanımlayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde üretim, ihracat ve istihdam birbiriyle dengeli bir şekilde artış sağlamaktadır. Bu artış, ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek reel sektörün emin adımlarla yoluna devam edeceğinin göstergesidir. Sanayi üretimi bir ülkenin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli göstergesidir. Sanayi, diğer tüm sektörlerin büyümesini tetiklemekte olup aynı zamanda ekonominin sağlıklı ve dengeli gelişmesinin lokomotifidir. Sanayileşmenin yıldız kenti Gaziantep ve ülkemizde üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan sanayici ve iş adamlarına teşekkür ederim."