Sanayi Üretim Endeksindeki Artış

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayi üretim rakamlarının gelecek dönemlerde daha da artmasını beklediğini ifade ederek, sanayi 4.0'a göre üretim modelleri geliştirilmesi ve uygulamalar yapılması gerektiğini belirtti.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin 2017 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise kasımda ekime göre yüzde 0,3 arttığına dikkati çekerek, üretim gücünün bir yansıması olan sanayi üretim endeksinin artmasının memnun edici olduğunu anlattı.

Güçlü ekonominin, güçlü ve katma değerli sanayi üretimi ile mümkün olduğunu vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak katma değerli ve yüksek teknolojili ürün üretirsek, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk 10 ülkesi arasındaki yerimizi alırız. Üretimde yenilikçi anlayışa yönelerek, yeni üretim metotları geliştirmeliyiz. Bunları yaptığımız takdirde hedeflerimize daha kısa sürede ulaşırız. Sanayi üretiminin artması olumlu bir gelişme. Rakamların gelecek dönemlerde daha da artmasını bekliyorum. Sanayi 4.0'a göre üretim modelleri geliştirmeli, ona göre uygulamalar yapmalıyız. Sıradan ve klasik üretim modellerini bırakıp daha hızlı ve yüksek teknolojide üretimi artıracak çalışmaları başlatmalıyız. Türkiye ekonomisinde her zaman lider konumda olan Gaziantep, bu alanda da başarılı çalışmalar yapacaktır. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde, gece gündüz demeden, 7/24 çalışmaya, üretmeye, ihracata devam edelim."