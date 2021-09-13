Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,3 düşüş oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 yükseldi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyordu. Temmuz döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14,2 artacağını öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201811,79,57,45,95,92,15,11,9-3,7-6,3-7-9,81,3
2019-7,6-5-1,8-4,1-1,7-3,1-1,2-43,43,94,99,0-0,5
20207,88,2-1,6-31,5-18,60,14,610,58,110,411,29,01,6
202111,49,016,866,340,924,18,7

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
20207,611,3-0,9-31,1-30,517,7-0,616,211,39,68,712,32,2
20217,45,920,265,439,623,9-2,3

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Erdem Kaan Yıldırım Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Okan Buruk Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Mehmet Kasapoğlu Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:24:03. #1.12#