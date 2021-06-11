Son dakika: Sanayi üretimi Nisan'da yıllık yüzde 66 yükseldi

Son dakika haberler: Sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 0.9 gerilerken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 30'luk düşüşün baz etkisiyle yıllık yüzde 66 yükseldi.

Sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 0.9 gerilerken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 30'luk düşüşün baz etkisiyle yıllık yüzde 66 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan'da yıllık bazda;

madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 25.5, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 72.3,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 26.6 arttı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan'da aylık bazda;madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 0.7,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.3 azaldı.Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı