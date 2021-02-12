Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı

12.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:27
Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesiyle geride kalan 2020 yılını rekorla tamamladı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesiyle geride kalan 2020 yılını rekorla tamamladı. Endeks, geçen yılın aralık ayında 144,5'e yükselerek, verilerin açıklandığı 1986 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de üretimden tüketime tüm ekonomik faaliyetlerde köklü değişikliklere yol açan Kovid-19 salgını, özellikle yurt içinde ilk vakaların görülmeye başlandığı Mart 2020'den itibaren ekonomik verileri olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine bakıldığında, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de 114 seviyesinde bulunan arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bir ay sonra dip yaparak nisanda 78,2'ye kadar geriledi. Salgına yönelik tedbir ve önlemlerin etkisiyle bu seviyeden yükselişe geçen endeks, geçen yıl mayısta 84,1'i gördükten sonra, haziranda da Kovid-19 öncesi seviyesine ulaştı ve 114,1'e yükseldi.

Özellikle geçen yılın son 4 ayında hızla yükselen ve 130'lu seviyelerin üzerine yerleşen endeks, aralıkta 144,5'e ulaştı. Böylece endeks, 2020 yılının son ayında, TÜİK'in 1986'dan itibaren yer verdiği verilerdeki en yüksek seviyesini gördü ve rekor kırdı.

Genel yıl ortalamasında da endeks rekor seviyeye ulaştı.

2018 yılını 12 aylık ortalamada 114 seviyesinde tamamlayan endeks, 2019'u 113,3 seviyesinde geride bırakmıştı. Endeks, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında ise 115,8 ortalamayı gördü.

"Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ediyorum"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, Aralık 2020 sanayi üretim verisinin, yılın son çeyrek büyümesinin de güçlü geleceğini gösterdiğini söyledi.

Söz konusu veri doğrultusunda Türkiye'nin 2020'yi yüzde 2'ye yakın büyümeyle kapatılabileceğini vurgulayan Demirkol, şunları kaydetti:

"Salgının etkisine rağmen Türkiye'de sanayi üretimindeki toparlanmanın devam etmesi, ülkenin büyümesine olumlu katkı yapacak. Özellikle Türkiye'nin Avro Bölgesi'ndeki tedariki sağlaması durumunda 2021'e sanayi üretiminin daha güçlü olacağına inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ediyorum."

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin son 20 yılda, yıllara ve aylara göre dağılımı şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkOrtalama
200139,738,537,337,940,740,740,541,542,841,441,237,940,0
200238,636,444,243,945,644,045,444,347,346,945,243,643,8
200345,237,847,344,746,947,950,048,652,651,946,052,347,6
200447,543,453,251,854,955,556,152,555,452,350,054,552,3
200549,951,358,756,659,161,059,659,565,066,460,867,459,6
200650,555,865,962,566,567,565,263,467,963,869,669,164,0
200760,260,870,066,271,470,769,268,570,970,375,368,068,5
200866,966,472,571,273,672,472,266,168,065,965,656,168,1
200952,550,556,957,861,065,265,861,861,570,063,669,661,3
201056,857,568,166,169,172,272,770,067,777,370,085,169,4
201170,768,579,076,079,583,081,978,980,989,980,192,180,1
201275,073,483,880,386,886,185,476,487,184,891,491,783,5
201378,277,085,987,191,991,293,777,696,387,7100,4100,989,0
201487,583,493,992,994,395,790,689,3102,392,4100,1108,594,2
201586,784,299,799,398,8104,595,1101,697,1108,7107,5116,9100,0
201691,395,8106,4102,7107,1107,486,9105,593,5113,0113,7117,6103,4
201797,196,2113,2110,2113,7105,1112,5113,7110,6125,9125,0130,2112,8
2018109,2105,3120,7114,9121,1107,2120,9100,8114,8119,8116,2117,2114,0
2019101,0100,1115,1 113,6 121,097,0120,499,1119,5123,1121,0128,9113,3
2020 108,7 111,4 114,078,284,1114,1119,6115,2 133,1 135,0 131,5 144,5115,8

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Beren Saat Hande Erçel Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 13:30:35. #1.16#
title