Sanayi Üretim Endeksi (2)

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 105,5 değerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artış gösterdi. Şubatta 105,5 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 96,1 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 2,7 ile sermaye malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla azalış yüzde 2,4 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe görüldü.

(Bitti)