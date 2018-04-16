Sanayi Üretim Endeksi (1)
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artış gösterdi.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Yıllık Ortalama
|2014
|12
|8,2
|9,3
|6,7
|5,3
|4,1
|7,5
|5,4
|3,2
|2
|2,5
|4,5
|5,7
|2015
|-0,3
|1
|5,4
|6,8
|7,8
|6,1
|2,6
|12,1
|6,9
|5,5
|6,6
|7,9
|5,8
|2016
|8,3
|9,9
|3,8
|3,7
|5,5
|2,8
|-1,9
|2,3
|-1,6
|6,4
|2,9
|1,4
|3,4
|2017
|3,3
|3,8
|6,5
|8,8
|5,1
|6,7
|14,7
|9,6
|14,4
|8,7
|9,7
|13,7
|8,9
|2018
|12
|9,9