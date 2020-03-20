Sanayi-üniversite işbirliğinde Uludağ modeli
Bursa'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı.
20.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:07
Bursa'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı. Üniversite, özellikle TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda protokol imzaladığı firma sayısıyla öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com