Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı
02.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:30

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele almak üzere bir araya geldi.

Komisyon üyelerine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci bilgi verdi. Tüfenkci, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak, iyi ülke uygulamalarını kanun teklifinde yer verdiklerini aktararak, kaynakların etkin kullanımı ile bürokratik işlemlerin azaltılmasının, dünya ölçeğinde rekabet kanununu ile doğru adımların önünün açılması hedeflendiğini söyledi. Tüfenkci, rekabetin kanunu gelişmiş ülke uygulanmalarının mal ve hizmet piyasalarında rekabeti koruma ve geliştirme amacına hizmet edeceğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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