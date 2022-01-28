Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın son bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi