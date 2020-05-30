Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Yangında marangoz atölyesi ve boya depolarında büyük maddi hasar meydana geldi Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

- Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangında marangoz atölyesi ve boya depolarında büyük maddi hasar meydana geldi

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor

ÇORUM - Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında binlerce liralık maddi hasar oluştu.

Küçük Sanayi Sitesi'nde Sadettin Höçük'e ait marangoz atölyesinde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan döşeme atölyesi ve oto boya malzemeleri satışı yapılan bir işyeri ile işyerine ait depoya sıçradı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında tamamen yanan marangoz atölyesi ve boya malzemeleri bulunan işyerindeki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken, işyerlerindeki bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangında atölyesi yanan Sadettin Höçük, işyerinin yandığından gece geç saatlerde haberinin olduğunu belirterek, "Gece geldiğimde işyerim yanmıştı. İtfaiyeci arkadaşlar yangın buradan çıktı dediler. Hasarımız çok. Yavaş yavaş yapacağız. Ne yapalım başa geldi. İşyerimizdeki tüm şarteller kapalıydı. Burada yangın çıkacak bir durum yoktu. Soba yanmıyordu. Herhangi husumetli olduğumuz birisi de yok. Allah beterinden saklasın" dedi.

İşyeri yanan Selim Korucu ise, işyerinde bulunan boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler bulunması nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının biraz uzun sürdüğünü belirterek, "İtfaiye ekiplerimiz çok uğraştı. Bayağı emek verdiler. Allah'tan bitişikte bulunan diğer işyerimize yangın sıçramadı. Orada çok fazla tiner vardı. Alevler oraya ulaşsaydı yangını durduramazdık. Burasını depo olarak kullanıyorduk. Perakende olarak kullandığımız yer diğer taraftı. Kardeşim gece gelince duvarı yıktırmış yangının perakende bölümüne sıçramasını önlettirmiş. Can kaybı olmamı en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA