Sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı
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Sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı

Antalya'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

14.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:16
Sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı

'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamiratı yapılan bir iş yerinde çalışanlar ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi E.K. av tüfeği ile ateş etti.

Eline saçma isabet eden müşteri V.B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan V.B, tedaviye alındı.

İş yeri sahibi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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