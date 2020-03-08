Sanayi sitesindeki girişimci kadına 'Güçlü kadın onur belgesi' - Sanayi sitesindeki girişimci kadına 'Güçlü kadın onur belgesi' Gaziantep'te oto sanayi sitesinde oto eksperi olarak faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Delta Polat, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Onur Belgesi'ne layık görüldü.

- Sanayi sitesindeki girişimci kadına 'Güçlü kadın onur belgesi'

İSTANBUL - Gaziantep'te oto sanayi sitesinde oto eksperi olarak faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Delta Polat, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Onur Belgesi'ne layık görüldü.

EGD'nin düzenlediği 'Güçlü Kadın-Güçlü Ekonomi-Güçlü Toplum' temalı etkinlik, Taksim'de bir otelde gerçekleşti. Programa çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Katılımcılar arasında dikkat çeken kadın girişimci Delta Polat, Gaziantep'te oto ekspertiz alanında kendi işini kurarak onur belgesine layık görüldü. EGD tarafından verilen onur belgesinde "Toplumda kadının yeri konusundaki çabanız ve güçlü duruşunuzdan dolayı şükranlarımızı sunarız." ifadeleri yer aldı.

"Zor bir adımdı ama bunu başardığımı düşünüyorum"

Program sonrası açıklama yapan Delta Polat, "Gaziantep'te normalde hiçbir kadının cesaret edemeyeceği bir sektöre adım attım. Oto sanayi sitesinde, oto ekspertiz firması açtım. Zor bir adımdı ama bunu başardığımı düşünüyorum. Emin adımlarla hedefe doğru ilerliyorum." diye konuştu.

"Eşim en büyük destekçim"

Gaziantep'te Süper Test Oto Ekspertiz adlı firmanın sahibi kadın girişimci Polat, "Eşimden çok destek aldım. Onun desteğini çok gördüm. Benim umutsuzluğa kapılmama ve geri adım atmama izin vermedi. Sizin karşınızda olmamdaki en büyük destekçimdir. Bundan sonraki hedefim işimi büyütüp birçok bölgede şubeleşerek kadın istihdamını artırmak." şeklinde konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinen Delta Polat, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Kaynak: İHA