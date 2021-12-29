Sanayi sitesindeki dükkanın çatı katı alev alev yandı

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Eskişehir Sanayi Sitesi içerisinde bulunan dükkanın çatı katı alevlere teslim oldu. Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi Sakarya Büyükşehir Terminali arkasında bulunan Eskişehir Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dükkanın çatı katı bir anda alev topuna dönerken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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