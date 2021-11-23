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Sanayi sitesindeki cinayetin failleri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sanayi sitesindeki cinayetin failleri yakalandı Niğde'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili baba ve 2 oğlu saklandıkları evde yakalandı.

NİĞDE (İHA) - Sanayi sitesindeki cinayetin failleri yakalandı

NİĞDE - Niğde'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili baba ve 2 oğlu saklandıkları evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri, 15 Kasım'da Gökay Kaplan adlı kişinin Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili Kaplan'ı tüfekle öldüren D.Ş., kardeşi A.Ş. ve babası İ.Ş.'yi merkeze bağlı Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sanayi sitesindeki cinayetin failleri yakalandı

Sanayi sitesindeki cinayetin failleri yakalandı

Sanayi sitesindeki cinayetin failleri yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri

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