Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı
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Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı.

14.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:07
Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı

KARABÜK'ün ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı. Yangın, ekiplerince söndürülürken, iş yeri ve 1 araç yandı.  

Yangın, gece saatlerinde Ermersa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Seyfettin Dingil'e ait döşemecide çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını duyup gelen iş yeri çalışanı Tunay Alper, müşteriye ait aracı kurtarmak isterken sol kolundan yanarak yaralandı. Tunay Alper, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken, iş yeri ve müşteriye ait bir hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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