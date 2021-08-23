SANAYİ SİTESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
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SANAYİ SİTESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

SANAYİ SİTESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

SANAYİ SİTESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMASI BAŞLATILDIKirazlı Sanayi Sitesi üst kısmında kurulan yeni sanayi sitesinde çalışmalarına devam eden Yalova Belediyesi ekipleri, 250 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde parke yol çalışmasına başladı.

SANAYİ SİTESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kirazlı Sanayi Sitesi üst kısmında kurulan yeni sanayi sitesinde çalışmalarına devam eden Yalova Belediyesi ekipleri, 250 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde parke yol çalışmasına başladı. Toplam 3 bin 750 m2 olacak olan parke yol çalışmasının yanı sıra 250 metre oluk, 50 metre ise bordür taşı döşemesi yapılacak. Kısa bir sürede tamamlanması beklenilen parke yol çalışması sonrasında yol güzel bir görünüme kavuşacak.

Kaynak: Habermetre

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