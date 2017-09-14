Sanayi Sitesinde Parke Taşı Çalışması

Ağrı Belediyesi ekipleri tarafından Sanayi Sitesi'nde belirlenen alanlarda onarım ve kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi esnafını ziyaret edip sorunlarını yerinde dinleyen Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban'ın talimatıyla Ağrı Belediyesi ekipleri Sanayi Sitesi'nde alt yapı onarımı ve kilitli parke taşı çalışmalarına tüm hızıyla gerçekleştiriyor. - AĞRI