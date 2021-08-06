SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN

AKSARAY'da bir lokantanın bitişiğindeki tamirhanenin çatısındaki bölümünde çıkan yangında alevler, yanındaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı.

AKSARAY'da bir lokantanın bitişiğindeki tamirhanenin çatısındaki bölümünde çıkan yangında alevler, yanındaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmasını sürdürürken, malzemeleri tahliye etmeye çalışırken dumandan etkilenen 6 kişiye ise hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Sanayi Sitesi'nde Fatih Şen'e ait lokantanın bitişiğindeki tamirhanenin çatısındaki bölümünde belirlenemeyen nedenle çıktı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada, alevler yanındaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı. Bu sırada çevredekilerde malzemeleri tahliye etmeye başladı. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye, hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı