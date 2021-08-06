SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da bir lokantanın bitişiğindeki tamirhanenin çatısındaki bölümünde çıkan yangında alevler, yanındaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı.

AKSARAY'da bir lokantanın bitişiğindeki tamirhanenin çatısındaki bölümünde çıkan yangında alevler, yanındaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmasını sürdürürken, malzemeleri tahliye etmeye çalışırken dumandan etkilenen 6 kişiye ise hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Sanayi Sitesi'nde Fatih Şen'e ait lokantanın bitişiğindeki tamirhanenin çatısındaki bölümünde belirlenemeyen nedenle çıktı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada, alevler yanındaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı. Bu sırada çevredekilerde malzemeleri tahliye etmeye başladı. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye, hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması sürüyor.

SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN
SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN
SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN
SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Son dakika haber | Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Bakanlık, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakanlık, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Aleyna Tilki Bergüzar Korel Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Eda Erdem Abdullah Avcı Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:47:30. #1.16#

title