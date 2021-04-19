Sanayi sitesinde hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli gözaltına alındı
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Sanayi sitesinde hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli gözaltına alındı

Sanayi sitesinde hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 ayda 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 ayda 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Eski Sanayi Sitesinde 3 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık değeri 15 bin TL olan hurda malzemeleri ve motor parçaları çalındı. Yine Karşıyaka Mahallesinde ikamet önünden balkon korkuluğu, plastik kapı ile kapı korkuluğu çalınması sonucunda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu söz konusu 4 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren H.K (24), L.B (20), E.K (18), B.K (15), C.K (17), T.K (21) ve İ.K (47) isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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