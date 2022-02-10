Sanayi sitesinde çıkan yangın, 6 iş yerinde hasara sebep oldu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan sanayi sitesinde çıkan yangında 6 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan sanayi sitesinde, gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 6 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahale ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU