Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu
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Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu

Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta uzun yıllar yol sıkıntısı yaşanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yolları sıcak asfaltla kaplandı.

Kars'ta uzun yıllar yol sıkıntısı yaşanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yolları sıcak asfaltla kaplandı.

OSB ve KSS ortak yolların 10.28 kilometre yol ağının asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bölge de kaldırımları da başlatıldı.

Uzun yıllardan beri kangrene dönen yolların yapılması sanayi esnafının yüzünü güldürdü. 2021 yılı yatırım programına alınan ve önce alt yapı çalışmalarıyla başlanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yollarının altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Kars OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yürütülen yol çalışmaları tamamlandığında sanayi esnafı bozuk yollardan kurtulmuş olacak.

OSB ve KSS'nin 16.145.800 TL maliyetle sürdürülen yollarının yapımı 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Kars Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış ve teknik ekibi OSB ve KSS de yürütülen altyapı çalışmalarını yakından takip ediyor. - KARS

Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu
Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu
Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu
Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu
Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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