Sanayi siteleri su baskını endişesinden kurtulacak

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir İlkadım, Örnek ve 19 Mayıs Sanayi Siteleri için yaptıkları 12 milyon TL yatırımla artık bu bölgenin su baskınlarından kurtulacağını söyledi.

Sanayi sitelerinde önceliği ulaşım ve altyapıya veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitelerinde atık su kolektör hattı ve yağmur suyu hatları inşa ediyor.

8 ay önce başlatılan projede şimdiye kadar 1726 metre kanalizasyon hattı ile 2 bin 194 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 3 bin 920 metre şebeke hattı döşendi. Kanalizasyon şebeke hatlarında 300, 400 ve 600 milimetre çaplarında boru kullanılırken, yağmur suyu hatlarında ise 400, 600, 800 ve 1000 milimetre çaplarında boru kullanıldı. 12 milyon TL yatırım bedelli projenin bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

2023'e kadar şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarının çözülerek yatırımların tamamlanacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kenti 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ifade ederek, "Her yerde yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de sanayi siteleriydi. Orada sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın altyapı sorunlarından dolayı yaşadıkları bir mağduriyet vardı. Biz yaptığımız yatırımlarla inşallah bu mağduriyeti bitireceğiz. 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi sitelerinde başlayan atık su kolektör hattı ve yağmur suyu hattı çalışmaları tamamladığında bu bölgedeki altyapı sorunu tamamen ortadan kalkacaktır. Ekiplerimiz hızla çalışmalarını sürdürüyor. Bir ay gibi kısa bir zaman sonra tamamlanması planlanıyor. Her yağmur yağdığında esnafımızın yaşadığı kaygı ve sıkıntıyı inşallah ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu. - SAMSUN