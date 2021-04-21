Sanayi sicil belgesine sahip firmalara yıllık işletme cetveli duyurusu

Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde bildirmeleri gerektiği konusunda duyuru yapıldı.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde bildirmeleri gerektiği konusunda duyuru yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. Maddesi gereği Yıllık İşletme Cetvelinin her yıl ilk 4 ay içerisinde bildirmeleri gereği konunda duyuru yaptı. Buna göre söz konusu işletmeler internet adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde cetvellerini sisteme girmeyen işletmeler hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereği, 1730 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı