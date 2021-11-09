Sanayi sektöründe uzun yol şoför sıkıntısı

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, lojistik sektöründe uzun yol şoför konusunda sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi konumu ve dinamik bir sanayi ülkesi olması dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özellikle ihracatta önemli bir avantaj elde ettiğini belirtti.

Ancak uzun yola çıkacak şoför konusunda problemler yaşanmaya başladığını aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 800 bin civarında araç bulunurken şoför sayısı ise 700 binlerde kalıyor. Sürücü konusunda daha fazla sıkıntı yaşayacağımız günlere doğru gidiyoruz. Eskiden sürücülük babadan oğula geçen bir meslekti. Fakat artık bu sona erdi. Sektöre yeni sürücüler kazandırmak için yeni meslek edindirme eğitimlerinin, mesleğe özendirme ve sertifika programlarının bir an önce başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde özellikle ihracatımız sekteye uğrayabilir."

Bahar, Türkiye'de küçümsenmeyecek oranda sürücü açığı yaşandığını ifade etti.

Lojistik sektörünün sürücü bulamamanın yanı sıra kur artışından da ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Bahar, fiyatların artması nedeniyle sektöre yeni araç girişinin istenen seviyede olmadığını bildirdi.

Haberi Kaydet