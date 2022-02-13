ESO Başkanı Kesikbaş temel gıda ürünlerindeki KDV indirimini değerlendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş,??????? temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonla mücadele için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ESO'nun her platformda altını çizdiği enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 7'lik vergi indirimini son derece olumlu bulduklarını bildirdi.

Celalettin Kesikbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, benzer uygulamaların tüm temel tüketim ürünlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yeni ekonomi paketinde açıklanan KGF destekli yatırım, ihracat ve işletme destek paketleri sanayiciler ve KOBİ'ler için umut verici. Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme amacıyla toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacak olmasının üretici firmalar ve KOBİ'ler için önemli bir katkı sağlayacak. Tüketime değil, üretime, yüksek teknolojiye ve ihracata odaklı bu yeni ekonomik paket sanayicilerimizin uzun zamandır dile getirdiği taleplerin karşılanması noktasında ciddi bir adım. 60 milyarlık KGF'nin sanayicimiz için oluşturulan desteklerin başlangıcı olduğunu duymak mutluluk verici."