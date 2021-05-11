Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor

Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi Üretim Endeksinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde bir rakamla yüzde 16,6 artış kaydettiğini, mart ayı işgücü istatistiklerine göre de sanayi sektörünün ülke genelinde 480 bin yeni istihdam sağladığını dile getirdi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi Üretim Endeksinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde bir rakamla yüzde 16,6 artış kaydettiğini, mart ayı işgücü istatistiklerine göre de sanayi sektörünün ülke genelinde 480 bin yeni istihdam sağladığını dile getirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK tarafından açıklanan son sanayi üretim endeksi ile işgücü istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı. Başkan Küpeli, sürekli artan hammadde fiyatları, dünya ekonomisini derinden etkileyen siyasi ve askeri gelişmelere karşın Türk sanayisi ve sanayicisinin bu zor koşullara rağmen ülke için durmadan üretmeye devam ettiğini belirterek, "Pandemi de bir yılı geride bıraktık, bu dönemde gördük ki iyi ki güçlü bir sanayi sektörümüz var. Bu dönemde sanayimiz hiç durmadan iç ve dış piyasalar için gece gündüz çalışmayı sürdürdü. Sanayi sektöründe yatırımlar artarak devam ediyor. Son aylarda ihracat rakamlarında tüm zamanların üzerinde güzel ihracat rakamlarına ulaştık. Sene sonunda muhtemelen 200 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız. Son açıklanan Sanayi Üretim Endeksi de sanayideki büyümeyi teyit ediyor, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre üretim beklentilerinde üzerinde bir rakamla yüzde 16,6 artış kaydetmiş durumda, işsizliğe yine sanayi sektörümüz çare olmaya devam ediyor. İşgücü istatistiklerine göre 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre toplam istihdam 550 bin kişi artarak 28 milyonu geçti. Bu 550 bin kişilik yeni istihdamın 480 binini tek başına sanayi sektörümüz sağladı. Sanayimiz büyük bir üretim ve yatırım dönemi yaşıyor" şeklinde konuştu.

"Elektrik ve doğalgaz tüketimlerindeki artış memnuniyet verici düzeyde"

Zor koşullara rağmen üretmeye devam ettiklerini belirten Nadir Küpeli, Eskişehir bölgesinin yeni yatırımlar bakımından çok canlı ve hareketli bir dönem geçirdiğinden de şu şekilde bahsetti:

"Dünya piyasalarındaki zorlu koşullar, sürekli artan hammadde fiyatları, bölge coğrafyamızda yaşananlar, dünya ekonomisini derinden etkileyen siyasi ve askeri gelişmelere karşın Türk sanayisi ve sanayicisi bu zor koşullara rağmen ülkemiz ve geleceğimiz için durmadan üretmeye devam ediyor. Adeta ekonomiyi tek başına sırtlamış bir şekilde var gücüyle çalışıyor. Benzer gelişmeleri bizler de Eskişehir OSB'de aynı şekilde görüyoruz. Bölgemiz yeni yatırımlar bakımından çok canlı ve hareketli bir dönem geçiriyor, sanayi kuruluşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimlerindeki artış memnuniyet verici düzeyde, istihdamımız artıyor. Devletimizden tek isteğimiz bu dönemde sanayinin önünü açacak ve maliyetlerimizi azaltacak adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Varank: 'Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'
Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:16:52. #1.16#

title