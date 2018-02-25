Sanayi Odasından E-ticaret İçin Web Sitesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından oda üyelerinin ve ürünlerinin tanıtımının yapılması, ihracat kapasitelerinin artırılması ve e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla GSO e-Ticaret Atağı Projesi kapsamında hazırlanan "gsotrade.com" web sitesi yayın hayatına başladı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret dönüşümü projesi "gsotrade.com"a kayıt yaptıran firmalar, bir yıl boyunca kendileri için özel hazırlanan web sayfasında 7 farklı dilde 800 ürünü video ve fotoğraflarla tanıtabilecek.

Firmaların kendilerine özel dijital katalog da oluşturabildikleri projede üretilen ürünler de elektronik ortamda satılabilecek.

GSO üyeleri, ürettikleri ürünlere yönelik 228 ülkedeki 9,5 milyondan fazla ithalatçı arasından doğrulanmış, güvenilir alıcı bilgilerine erişebilme imkanı bulurken aynı zamanda ithalatçı firmaların bilgilerine ve ticaret detaylarına da ulaşabilecek.

Bununla birlikte proje kapsamında katılımcı üyelere yönelik bir yıl boyunca e-ticaret konusunda çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

GSOTRADE portalına üye olan firmalara özel hazırlanacak sayfalarda, doğrudan müşteri bilgilerine ve potansiyel alıcılara erişim imkanı, ürün sergileme ve satış hakkı, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince hizmet, müşterilerine özel şifreli girişle online showroom oluşturma imkanı, 8 farklı kullanıcıyla erişim hakkı, özel dijital katalog oluşturma imkanı, e-ticaret sipariş takip ve raporlama modülü gibi birçok seçenek de yer alıyor.