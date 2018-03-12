Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitçi, "İhracatta Türkiye Artışının Üzerinde Gidiyoruz"

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, ihracat, gençlerin sanayiye yönlendirilmesi ve reel sektörün KDV alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksinitçi, 2018 yılına iyi bir başlangıç yapıldığının altını çizerek, "Geçtiğimiz yıl sonunda 2018 için 2.2 milyar dolar hedef koymuştuk, şu anda geçtiğimiz Ocak ve Şubat ayı toplamında geçtiğimiz senenin Ocak ve Şubat aylarına göre %27.70 ihracatımız artmıştır.

Türkiye'nin toplam ihracat artışına bakarsak aynı dönemde yüzde 15.5 olmuş. Şubat ayındaki ihracat artışımızda %28.62. Türkiye'nin aynı dönem baktığımızda %14.81. bu demek ki şu anda artış olarak Türkiye artışının üzerinde gidiyoruz. İnşallah yıl sonu itibari ile hedefi tutturacağız. Burada da özellikle bazı sektörlerimiz öne çıkıyorlar. Özellikle madencilik sektörü Ocak ve Şubat aylarında oldukça iyi artışa sahip. Makine aksamları keza öyle. Çelik yine oldukça iyi artıyor. İnşallah böyle devam eder isek dediğim gibi hedefleri rahatlıkla tuttururuz inancındayım" dedi.

Gençlerin sanayi yerine hizmet sektörüne yönlendiğini ve bunun ileride üretimi de etkileyeceğini ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, "Şimdi hem hizmetler sektörüne ciddi şekilde yönelme var gençlerimizde hemde 'devlette bir yerde çalışabilir miyim?' hevesiyle sürekli KPSS sınavları ve diğer devlet kuruluşları nasıl girileceği ile ilgili çaba var. Bence gençlerin bir kere kendilerine 'ben nasıl girişimci olurum, nasıl özel sektörde görev alırım, nasıl iyi konumlara gelirim?' diye düşünmesi ve kendini ona göre yönlendirmesi lazım" diye konuştu. Büyüksimitçi, "Bu dönemde maalesef meslek liselerinden çıkan arkadaşların bir kısmı ben görüyorum kafeteryalarda garsonuk yapan arkadaşlar lokantalarda yada otellerde komilik yapanlar farklı görevde olan arkadaşlar görüyorum. Tabiki bu hem ülke kaynaklarının israfı demek hemde üretimi olmayan ülkelerin başına ne geldiğini bu dönemde çok gördük yani Avrupa ülkeleri dahil üretimi zayıf olan ülkeler çok ciddi en ufak bir rüzgarda sallandılar ve sıkıntıya girdiler.

Biz Türkiye olarak üretme zorunluluğu olan bir ülkeyiz bu anlamda da üretim ile ilgili iş gücümüzü sağlam ve bu genç nüfusumuzu özellikle sağlam bir şekilde sanayiye kanalize etmeliyiz. Maalesef şu anda gördüklerimiz ülkemiz adına çok şey değil. Gençlerimiz açısından sanayiye yönelmeleri açısından iyi bir durumda değil ama bunu eğitim sistemiyle ve cazibesini arttırarak sanayide çalışmanın bir şekilde önümüzdeki dönemlerde gençleri yönlendirmemiz gerekir. Bunun için herkesin ama herkesin devletin, özel sektörün el birliği içerisinde çalışması gerekir" ifadesinde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devletin çok ciddi ve çok hızlı önlemler alarak piyasayı canlandırdığını, sanayinin ve ticaretin durmaması adına çok doğru kararlar aldığına dikkat çeken Büyüksimitçi şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılda da gerek KGF gerek Türkiye Odalar ve Borsa Birliğinin öncülüğünde nefes kredisi yine KOSGEB ile verilen bir takım destekler ile geçtiğimiz yıl gayet güzel şekilde geçti %7 üzerinde de bir büyüme yakaladı Türkiye. Bu yıl tabi biz daha önceden de bunu birkaç toplantımızda gündeme getirmiştik. TOBB nezdinde de Sayın Maliye Bakanımıza ilgili Bakanlıklara da aktarıyor idik. Biliyorsunuz bu devreden KDV hadisesi siz alış ve satış arasındaki yani bir şeyi alırken KDV ödüyorsunuz ve satıyorsunuz. İhracat yaptığınızda KDV'siz fatura kesiyorsunuz. Devlette KDV alacağınız birikiyor yani sizin mal alırken ödemiş olduğunuz KDV devlette bekliyor. Bugüne kadar KDV borcu çıkan herkes her ay o KDV'yi devlete ödüyor idi ve alacağını alamıyor idi. Şimdi inşallah bir kural getiriliyor Maliye Bakanımız bu konuda çalışmaların bittiğini söyledi. Yasa tasarısında yeni çıkacak torba kanununda olacak inşallah tabi bunun uygulama tarihi ne zaman olacak ne şekilde ödenecek bu kanunlaştıktan sonra göreceğiz ama son bilgilerimize göre 2019 yılı itibarı ile ödenmeye başlanacak ve bütçe imkanları ölçüsünde bu KDV'lerin ödeneceği söyleniyor. Bununda şu anda 120 milyar TL civarında olduğu her yılda 10-15 milyar TL rakamın arttığı yani 140 milyar TL civarında yıl sonu itibarı ile reel sektörün devletten KDV alacağı var. İnşallah tabi bunlar reel sektöre dönerse reel sektöre bunlar yatırım, üretim ve istihdam olarak geri dönecek buna canı yürekten inanıyoruz. Çünkü sanayicinin, ticaret erbabının harcayacağı yer yine sanayi üretim ticaret istihdam. Dolayısıyla çok faydalı bir iş olacak devlette bu yükün altından inşallah kurtulmuş olacak alacağını isteyecek borcunu verecek pozisyonuna geleceğiz. Tabi Maliye Bakanlığımız diğer bakanlıklarımız olduğu gibi hakikaten güzel çalışmalar yapıyor. Reel sektörün destekleyecek. Bu vesileyle de kendilerine buradan maliye bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."- KAYSERİ