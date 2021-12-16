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Sanayi Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı

Sanayi Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sanayi Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Sanayi mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.

AYDIN (Habermetre) - Sanayi Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Sanayi mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Sanayi Mahallesi Merkez Nursan Cami Konferans salonunda gerçekleştirilen buluşma toplantısında Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN vatandaşların sorunlarını istek ve taleplerini dinledi

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