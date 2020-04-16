Sanayi kuruluşlarında Covid-19 önlemleri denetlendi
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Koronavirüs, Karabük, Güncel

Sanayi kuruluşlarında Covid-19 önlemleri denetlendi

Karabük'teki sanayi kuruluşlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri denetlendi.

16.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:18
Sanayi kuruluşlarında Covid-19 önlemleri denetlendi

Karabük'teki sanayi kuruluşlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri denetlendi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde Covid-19 tedbirlerinin denetlendiği belirtildi.

Korona virüs pandemisi ile mücadelenin etkin bir şekilde uygulandığı ifade edilen açıklamada, Karabük Valisi Fuat Gürel'in talimatlarıyla; sanayi üretimi gerçekleştiren demir çelik, tekstil ve gıda sektörlerinde üretim yapan fabrika, tesis ve işletmeler ile Karabük'ü ekonomik yönden destekleyen ve önemli katma değer oluşturan firmalarda çalışan personellere yönelik alınması gereken koruyucu tedbirlerin denetlendiği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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