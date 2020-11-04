Sanayi kesiminde mesai kaçta başlayacak? Sanayide çalışanlar için korona tedbirleri ne zaman başlayacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalar yaptı. Sanayi kesiminde çalışanlar için uygulanacak tedbirlere vurgu yapan Yerlikaya mesai saatleri hakkında yapılan değişikliği açıkladı. Peki, Sanayide çalışanlar için korona tedbirleri ne zaman başlayacak? Sanayi kesiminde mesai kaçta başlayacak?

İstanbul'da koronavirüs toplantısı sona erdi ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da hangi koronavirüs tedbirleri alındı. Sanayide çalışanlar için korona tedbirleri ne zaman başlayacak? Sanayi kesiminde mesai kaçta başlayacak?

SANAYİ KESİMİNDE MESAİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sanayi kesiminde çalışanlar sabah saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi'den itibaren uygulanacak.

İSTANBUL'DA HANGİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI?

Vali Yerlikaya Bugünden itibaren tüm kamu ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunun dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. " dedi.