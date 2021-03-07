Sanayi kentinin sokakları 'Çöpçüler kraliçeleri'ne emanet

Sanayi kentinin sokakları 'Çöpçüler kraliçeleri'ne emanet En işlek sokak ve caddelerin temizliği kadın eli değiyor Temizlik personeli Banu Yoldaş: "İnsanlar bizi görünce şaşırıyor, 'Çöpçüler kraliçesi' diyorlar" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde en işlek cadde ve sokakların temizliğini yapan ve...

Sanayi kentinin sokakları 'Çöpçüler kraliçeleri'ne emanet

En işlek sokak ve caddelerin temizliği kadın eli değiyor

Temizlik personeli Banu Yoldaş:

"İnsanlar bizi görünce şaşırıyor, 'Çöpçüler kraliçesi' diyorlar"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde en işlek cadde ve sokakların temizliğini yapan ve tamamı kadınlardan oluşan temizlik ekipleri, görenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşların, 'çöpçüler kraliçesi' diyerek takdir ettiği kadınların gözünden bir tane bile sigara izmariti kaçmıyor.

Sanayi kenti olan Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te sokakların temizliği kadınlara emanet edildi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın temizlik personelleri, hem ilçeyi temiz tutarken, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Sabah erken saatte iş başı yapan kadınlar, üniformalarını ve eldivenlerini giyip, süpürgelerini de yanlarına alarak sokaklarda temizlik mesaisine başlıyor. İzmit'in her köşesini temizleyen kadınlar, çevredeki vatandaşlardan da takdir topluyor. Çalışmalarını takdir eden vatandaşların 'Çöpçüler kraliçesi' lakabını taktıkları görevliler, evlerinde gösterdikleri titizlikle ilçenin sokaklarını temizliyor.

"Bize, 'çöpçüler kraliçesi' diyorlar"

6 aydır belediye bünyesinde çalıştığını anlatan 28 yaşındaki Banu Yoldaş, "2 çocuğum var. Mevsimlik işçi olarak geldik. İnşallah temenni olarak kalırız. Günümüz temizlik yaparak geçiyor. Evde nasıl temizlik yapıyorsak burada da öyle yapıyoruz. Gözümüzden bir tane bile izmarit kaçmıyor. İnsanlar bizi görünce şaşırıyor. 'İzmit'e kadın eli değdi' diyorlar. 'Çöpçüler kraliçesi' diyorlar. Ailem de benim çalışmamı destekliyor. Eşimin de işi olmadığı için mecbur ben çalışmak zorundayım" dedi.

"Kadın istedikten sonra imkansız diye bir şey yoktur"

İşinden memnun olduğunu belirten temizlik personeli Tülin Şafak, "Evliyim, bir tane kızım var. Gazetede ilanı gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. Olumlu sonuç oldu. Belediye başkanımıza bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Her kesin kendine ait bir bölgesi var. Çöp kovalarını boşaltıyor, yerleri temizliyoruz. Esnafta, biz de gayet memnunuz" diye konuştu.

Temizlik işinin kendilerini yormadığını söyleyen Şafak, "Kadın olarak ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Kadın istedikten sonra imkansız diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

"Gün doğmadan işe başlıyoruz"

32 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Duygu Kabataş ise "Erkeklerin yaptığı işi kadınların da yapabileceğini göstermiş oluyor ve elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Sabah gün doğmadan işe başlıyoruz. Halk ve esnaf bizden çok memnun. İzmit'e kadın eli değdiği için bize teşekkür ediyorlar. Hem ev işi, hem dışarıdaki iş tabii ki de bizleri zorluyor ama buna rağmen mutluyuz. Kadın olarak kendi ayaklarımızın üstünde durmak ve kendi paramızı kazanmak çok güzel bir duygu" sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER