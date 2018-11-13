Sanayi Kentinin Metrosunda Yerin Altına İnildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 milyar liralık yatırım tutarıyla hayata geçirilmesi planlanan ve Kocaeli metrosunun ilk ayağını oluşturan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nda 3 noktadan yerin altına inildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter İlhan Bayram'ın, metro hattındaki çalışmaları incelediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram, çalışmaların sürdüğünü anlatarak, Gebze Kent Meydanı'ndaki toplam 283 iksa kazığının 148'inin imalatının yapıldığını kaydetti.

Ankraj imalatı için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Bayram, bunun ardından istasyon kazısına başlanacağını bildirdi.

Bayram, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mutlu Kent İstasyonu'nda ise perde iksa sisteminin şevli ilk anolajının püskürtme beton imalatı yapıldı. İstasyon kazısına devam ediliyor. Ayrıca Adliye İstasyonu bina yıkımları tamamlandı. İstasyonların geoteknik ve mimari projelerinin onay süreci devam ediyor. Depo Sahası kazısına da başladık. Mutlukent ve Gebze Kent Meydanı durakları ile OSB bölgesindeki depo sahasında kazı çalışmalarıyla beraber metro projemizde yer altına inilmeye başlandı."

Gebze OSB-Darıca sahil metro hattı

Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı 15,6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan ve tamamı yerin altından geçen hattın 2022'de hizmete girmesi planlanıyor.

Gebze OSB ile Darıca Sahil arasını 19 dakikaya indirecek metro hattıyla Gebze OSB bölgesindeki trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması, şehir içi trafik yükünün asgari düzeye indirilmesi, kent merkezleri ve sanayi bölgelerine hızlı erişim hızının arttırılması amaçlanıyor.