Sanayi Kentinin "Mavi Bayraklı" Plaj Sayısı Artıyor

Sanayi kenti Kocaeli'deki Cebeci, Kerpe ve Altınkemer plajlarının ardından Kandıra ilçesindeki Bağırganlı Plajı da mavi bayrağa layık görüldü.



Kandıra Bağırganlı Plajı Mavi Bayrak teslim töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, emeği geçenlere teşekkür etti.



Daha önce de görevde bulunduğu illerde mavi bayrak törenlerine katıldığını belirten Aksoy, şunları söyledi:



"Kocaeli'de göreve başlar başlamaz yine böyle bir mavi bayrak töreninde bulunduğum için gurur duyuyorum. Kocaeli sadece bir sanayi şehri değil, kültür ve turizm şehri olduğunu bu mavi bayrakla bir kez daha kanıtlamış oldu. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinmekle beraber turizm, kültür ve tarım anlamında çok önemli potansiyeli olan bir il. Bu mavi bayrak projesi de Kocaeli'nin turizm de var olduğunu, yer almak istediğini ifade eden açık bir gösterge. Mavi bayrak her istenen yere verilen bir bayrak değil. Almak için birçok kriter var. Geriye dönük yaklaşık bir yıllık inceleme araştırma söz konusu. Kanalizasyonu, arıtması, su tahlilleri, cankurtaranı kulesi birçok nitelik barındırdığı zaman mavi bayrak veriliyor. Burada herkesin güvenli, sağlıklı bir ortamda denize girilebileceğini gösteriyor. Kocaeli ve Kandıra'ya hayırlı olsun."



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'ye dördüncü mavi bayrağı kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını kaydetti.



"Hedefimiz bütün plajları mavi bayraklarla donatmak"



Kocaeli'nin doğası ile büyük bir cevhere sahip olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Tarihi, doğal güzellikleri ve turizmi ile adeta bir cennet olan kentimiz, sanayisiyle de ekonominin ve istihdamın kalbi. Bu kadar özelliği tek bir kentte bulmak zor. Var olan güzelliklerin üzerindeki gölgeyi kaldırmak, bu cevheri ortaya çıkarmak ise bizim işimiz." ifadesini kullandı.



Karaosmanoğlu, göreve geldikleri günden bu yana, bu güzel kentin çehresinin gözlere ve gönüllere hitap etmesi için çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Hemşehrilerimizin layık olduğu yaşama kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz çünkü biz, bir şehri şehir yapan her şey için sorumluluk sahibiyiz. Hele ki çevreye yapılan yatırımlar bizim için elzemdir çünkü göz, hep güzel görmek, güzel bakmak ister. Tüm plajlarımızı temizledik. Kerpe sahilimizi, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayacak donanıma kavuşturduk. İlk mavi bayrağı İzmit Körfezi'nin bir kıyısı olan Karamürsel Altınkemer Sahili'nde aldık. İkinci mavi bayrağı Kandıra Cebeci'ye, üçüncü mavi bayrağı Kerpe'mize kazandırdık. Şimdi de dördüncü mavi bayrağı Bağırganlı'da dalgalandırıyoruz. Zengin donatılarla bezediğimiz plajımız ile Kandıra'mıza estetik görünüm kazandırmanın yanı sıra Kocaeli sakinlerine, yerli, yabancı turistlere de keyifli bir sosyal yaşam alanı daha oluşturduk. Hedefimiz bütün plajlarımızı mavi bayraklarla donatmak."



Konuşmaların ardından, çevre bilincini geliştirmek amacıyla çocuklara yönelik düzenlenen "Mavi Bayrak ve Deniz" konulu resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Program, mavi bayrağın göndere çekilmesiyle sonra erdi.