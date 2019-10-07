Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim

07.10.2019 12:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "halk üniversitesi" KO-MEK, 2019-2020 eğitim dönemine 334 branşta eğitim alan 19 bin kursiyerle başlangıç yaptı.

KO-MEK kurslarında 15 yıllık dönemde, 604 bin 821 kursiyere farklı branşlarda eğitim verildi. Geçen eğitim döneminde ise 71 bin 516 kursiyer KO-MEK'ten ücretsiz eğitim aldı.

KO-MEK, yeni eğitim dönemine 16 Eylül'de 42 merkez ve 334 branşta başladı.

Ücretsiz melek ve sanat kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, eğitim almak istedikleri branşa online başvuru yapabilir.

Kaynak: AA