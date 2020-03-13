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Kocaeli, Ekonomi

Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak

Gelir düzeyini artırmak için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini destekleyeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, Kocaeli'nde 'tıbbi aromatik bitkiler borsası' kurulması için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

13.03.2020 05:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:01
Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak

Gelir düzeyini artırmak için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini destekleyeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, Kocaeli'nde 'tıbbi aromatik bitkiler borsası' kurulması için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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