"Sanayi kenti" Kocaeli'nin turizm potansiyeli çalıştayda ele alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentin bulunduğu konum ve sahip olduğu değerler itibarıyla önemli bir turizm potansiyeli olduğunu söyledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentin bulunduğu konum ve sahip olduğu değerler itibarıyla önemli bir turizm potansiyeli olduğunu söyledi.

Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı'nda bir konuşma yapan Yavuz, "bilim, sanayi ve teknoloji üssü" olan Kocaeli'nin limanları, gümrükleri ve diğer imkanlarıyla Türkiye'de önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, böyle bir şehrin diğer alanlarda da yoluna devam edebilmesinin daha kolay olduğunu kaydetti.

Yavuz, fabrika bacalarını anlık olarak online takip ettiklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"13 yer istasyonuyla anlık olarak hava kalitesini ölçüyoruz. OSB'lerde kimyasal ve biyolojik arıtması olmayan hiçbir OSB söz konusu değil. Üçü, suyu tekrar arıtarak proses suyu olarak da kullanıyor. Şehirde bulunan bütün vidanjörlerin tamamı çipli. Dolayısıyla olguyla algı arasında açık bir fark olduğunu söylemek isterim. Çeşitli yakıştırmalarla Kocaeli'nin havasının kirli olduğunu iddia ediyorlar. Ben de size söylüyorum, göstergelerimiz hepinize açık, herkesi girip kontrol edebilir. Hava kalitesinin birçok şehirden daha iyi olduğunu net olarak söyleyebilirim."

Olumsuz algıyı bertaraf etmeleri gerektiğini aktaran Yavuz, "Kocaeli'nin bulunduğu konum ve sahip olduğu değerler itibarıyla önemli bir turizm potansiyeli var." dedi.

Yavuz, kentte hizmet sektörünün daha da gelişebileceğini belirterek, buna ilişkin önerilerini paylaştı.

"Yapılması gerekeni yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaeli Turizm Master Planı'na altlık teşkil etmesi için çeşitli paydaşların bir araya geldiğini belirterek, bu kapsamda katılımcılardan fikirler alınacağını söyledi.

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) konusuna değinen Büyükakın, "Müsilaj bir tehdit mi? Tehdit. Her tehdit aslında beraberinde bir fırsatla geliyor. Müsilaj mücadelesini bir taraftan fırsata çevirmeyi başarıyoruz. Neyi başarıyoruz? Her şeyden önce yeniden düşünmeyi başarıyoruz. Yeniden düşünmeyi ve meseleye yeniden bakmayı biliyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükakın, gerekenleri yapacaklarını ve bilim insanlarının söyledikleri çerçevesinde hareket edeceklerini vurgulayarak, "Bize çokça geliyorlar, 'Müsilajı yiyen bakterilerle bu temizliği yaparız.' diyorlar. Olur mu? Belki olur. Peki 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra onun etkisi ne olur? Bakmak lazım. Bu süreçte birlikte hareket etmemiz gerektiğini gördük. Pandemi de bunu gösterdi. Marmara Denizi'nde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tedbir alması yeterli olmuyor." diye konuştu.

Kocaeli'de önemli bir turizm potansiyeli olduğuna işaret eden Büyükakın, bu alandaki farklılıkları değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kentin turizm potansiyelinin her yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla 7 ana başlıkta düzenlenen çalıştay, bugün sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız