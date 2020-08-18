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Sanayi kenti Kocaeli ihracatta "sınır" tanımıyor

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli, ocak-temmuz döneminde 180 ülke ve özerk bölgeyi kapsayan 6 milyar 315 milyon 572 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sanayi kenti Kocaeli ihracatta
18.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:57

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli, ocak-temmuz döneminde 180 ülke ve özerk bölgeyi kapsayan 6 milyar 315 milyon 572 bin dolarlık ihracata imza attı.

Avrupa'dan Asya'ya geçişin en önemli koridoru üzerinde yer alan Kocaeli, kara, deniz ve demir yolu ulaşımında avantajlar sağlıyor.

Hemen hemen her sektörde üretim yapabilen sanayi altyapısına sahip kentte üretilen mallar, İzmit Körfezi'nin etrafındaki limanlardan dünya pazarlarına açılıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, yılın 7 aylık döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 6 milyar 315 milyon 572 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kent ihracatı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar gerilese de normalleşme süreciyle yeniden ivme kazandı. Kayıplarını telafi eden kent, temmuz ayında 942 milyon 353 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İhracatı otomotiv ve kimya omuzladı

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş ile Ford Otosan, Hyundai Assan ve Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

Kent ihracatının ocak-temmuz döneminde yüzde 68'ine denk gelen 4 milyar 269 milyon 415 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, 2 milyar 702 milyon 838 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 1 milyar 593 milyon 577 bin dolar oldu. Çelik sektörü 401 milyon 471 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 398 milyon 3 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 315 milyon 365 bin dolarla elektrik-elektronik, 267 milyon 867 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

Kentten 180 noktaya ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda olan Kocaeli, yılın 7 aylık döneminde 180 ülke ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya, 490 milyon 558 bin dolarla Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Slovenya 471 milyon 676 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 456 milyon 653 bin dolarla Birleşik Krallık, 432 milyon dolarla Hollanda, 387 milyon 311 bin dolarla Belçika takip etti.

Kaynak: AA

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